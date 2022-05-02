Seydişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Seydişehir'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Pişkin, bayramların insanları bir araya getiren değerler olduğunu söyledi.

Tutal ise birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bir bayram geçirilmesi dileğinde bulundu.

Bayramlaşma programına ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.