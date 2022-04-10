Seydişehir'de belediye meclis üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Seydişehir'de belediye meclis üyeleri iftarda buluştu

10.04.2022 14:28
Seydişehir'de belediye meclis üyeleri iftarda buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanatevinde düzenlenen programda rahmetin, bereketin, dayanışmanın ve kardeşliğin ön planda olduğu ramazanda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Ramazanın birlik ve beraberliğin, sevgi ve hoşgörünün pekiştiği çok önemli bir ay olduğunu anlatan Tutal, "Seydişehir'imizin birliği ve beraberliği çok üst seviyelerde ve herkese örnek olmaktadır. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğumuz meclis üyelerimizle sevgi, saygı ve hoşgörü ile çalışarak birçok çalışmalara imza attık. Seydişehir ile ilgili her konuda ortak hareket etmeye özen gösterdik. Belediyemizin imkanları ölçüsünde hizmet ve projelerimizi yürütmeye gayret ettik." ifadelerini kullandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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