Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de belediye personeline siber güvenlik ve farkındalık eğitimi
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Seydişehir'de belediye personeline siber güvenlik ve farkındalık eğitimi

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi personeline bilgi güvenliğini sağlamanın önemi anlatıldı.

Seydişehir'de belediye personeline siber güvenlik ve farkındalık eğitimi, System.String[]

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi personeline bilgi güvenliğini sağlamanın önemi anlatıldı.


Gelişen teknoloji karşısında bilgi güvenliğinin azaldığı son dönemlerde, Seydişehir Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik Siber Güvenlik ve Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Bilgisayar ortamında saklanan bilgilerin ve verilerin güvenliğinin sağlanması ve belediye personelinin bilinçlendirilmesi amacıyla Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen eğitimde bilgi güvenliğinin önemi, e posta ve mesajlaşma güvenliği gibi konularda personel bilgilendirildi. Eğitimde, son yıllarda kurum ve kuruluşların siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirten Siber Güvenlik Uzmanı Eğitimci Can Ceylan, belediye personeline temel kavramlar, bilgi güvenliğinin önemi, nitelikleri ve tehditleri, ağ riskleri, e posta ve mesajlaşma güvenliği, parola güvenliği, taşınabilir bilgisayar ve mobil cihaz güvenliği, oltalama saldırıları, zararlı yazılımlardan korunma, güvenlik yazılımları hakkında da bilgiler vererek, internet dünyasında karşılaşabilecek virüs ve zararlı yazılımlara karşı personelin dikkat etmesi gereken güvenlik kurallarını anlattı.


Bilgi güvenliğinin en önemli parçasının kullanıcı olduğunu kaydeden Ceylan, "En büyük tehlike aslında kullanıcıların oluşturdukları güvenlik açıklarıdır. Hackerler çoğunlukla kullanıcı hatalarını kullanarak bilgiye ulaşır. Kişi kendi şifrelerini ve kurum şifrelerini kimseyle paylaşmamalıdır. Şifrenizi oluştururken kendinize özel bir yere yazarak rakam, özel karakter ve büyük küçük harflerin kullanılması ile daha güçlü şifrelerin oluşturursunuz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Seydişehir, Bilgisayar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
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