Seydişehir'de besi damında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir besi damında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seydişehir'e bağlı Karabulak Mahallesinde bir besi damından dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince ve Seydişehir Belediyesine ait iş makinaları ile yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yangınla ilgili besi damı sahipleri ve yetkililerden bilgi aldı.