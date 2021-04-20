Alaylar 2 Mahallesinde yaklaşık 20 yıldır bakkal işleten ve aynı zamanda mahalle muhtarlığı görevini yürüten Adem Yalçın, bakkala gelen hayırseverin 15'e yakın mahalle sakininin 5 bin lira tutarındaki hesabını ödediğini anlattı.

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde Alaylar 2 Mahallesindeki bakkala giden bir hayırsever, veresiye defterlerindeki 5 bin liralık borcu kapattı.

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de bir hayırsever, veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu kapattı. - Son Dakika

Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında

Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu

Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı