Seydişehir'de bir hayırsever, veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu kapattı. - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Alaylar 2 Mahallesindeki bakkala giden bir hayırsever, veresiye defterlerindeki 5 bin liralık borcu kapattı.
Alaylar 2 Mahallesinde yaklaşık 20 yıldır bakkal işleten ve aynı zamanda mahalle muhtarlığı görevini yürüten Adem Yalçın, bakkala gelen hayırseverin 15'e yakın mahalle sakininin 5 bin lira tutarındaki hesabını ödediğini anlattı.
Yalçın, hayırsever vatandaşın yaklaşık 2 yıldır aynı şekilde gelerek, vatandaşın veresiye olan borçlarını kapattığını belirterek, "Veresiye defterinde borcu bulunan mahalle sakinlerine durumu anlattığımda ilk başta inanmadılar, şaka zannettiler." dedi.
Kaynak: AA
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