Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de bir yayla 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika Güncel Haber

Seydişehir'de bir yayla 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

1 saat önce

KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Ufacık Yaylası, büyükbaşlarda görülen kuduz hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Seydişehir'de bir yayla 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı, System.String[]
KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Ufacık Yaylası, büyükbaşlarda görülen kuduz hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. 
Seydişehir'in Bostandere Mahallesi'nde Ufacık Yaylası'nda büyükbaşlarda 'kuduz' hastalığına rastlandı. Bölgeyi karantinaya alan İlçe Tarım  ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süreyle yaylaya hayvan giriş ve çıkışını yasakladı. Yaylada bulunan hayvanlar, ekipler tarafından aşılanırken kuduz hastalığının yayladaki yabani hayvanlardan bulaşmış olabileceği üzerinde duruluyor. 
 
 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:32 Kaynak: DHA
Bostandere Mahallesi, Seydişehir, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu Wikipedia kurucusundan sosyal medya grevi çağrısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:56:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de bir yayla 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]