Seydişehir'de Bocce Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Seydişehir ilçesinde ÇOGEP Bocce Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Seydişehir Kaymakamlığı ve Seydişehir Belediyesinin proje ortağı olduğu ÇOGEP Projesi sona erdi.

Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen turnuvada birinci bisiklet, ikinci saat ve ilk 8'e girenler spor ayakkabısı ile ödüllendirildi.

25 gün süren yarışmada 22'si kız, 15'i erkek toplam 37 sporcunun katıldığı turnuvanın sonunda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir verdi.

Turnuva sonucunda erkeklerde Yasin Emre Kaya birinci olurken Ahmet Kandırı ikinci ve Ata Yıldız üçüncü olurken, kızlarda İrem Güney birinci Sebahat Sarı ikinci, Gülsüm Kaya üçüncü oldu.