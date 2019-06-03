Seydişehir'de cadde ve kaldırımlarda bayram temizliği
19 dakika önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:26 Kaynak: AA
'nın Seydişehir
ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından ana cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, ramazan ayının son gününe ulaşıldığını anımsattı.
Her yıl yaptıkları ramazan bayramı hazırlıklarının bu yıl da gerçekleştirildiğini ifade eden Tutal, "Ekiplerimiz ile birlikte ana arterlerin tamamını tazyikli suyla yıkayarak şehrimizi tertemiz bir ramazan bayramına hazırlıyoruz. Ramazan bayramının ilçemize, hemşehrilerime ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.
Başkan Tutal, Seydişehir'in temizliği ve sağlıklı bir çevre için her zaman olduğu gibi çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
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