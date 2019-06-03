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Seydişehir'de cadde ve kaldırımlarda bayram temizliği

19 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.

Seydişehir'de cadde ve kaldırımlarda bayram temizliği, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ramazan ayının son gününe ulaşıldığını anımsattı.
Her yıl yaptıkları ramazan bayramı hazırlıklarının bu yıl da gerçekleştirildiğini ifade eden Tutal, "Ekiplerimiz ile birlikte ana arterlerin tamamını tazyikli suyla yıkayarak şehrimizi tertemiz bir ramazan bayramına hazırlıyoruz. Ramazan bayramının ilçemize, hemşehrilerime ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.
Başkan Tutal, Seydişehir'in temizliği ve sağlıklı bir çevre için her zaman olduğu gibi çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:26 Kaynak: AA
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