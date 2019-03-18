Seydişehir'de Çanakkale Şehitleri Anıldı

Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde Çanakkale
Şehitleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.
İlçede ilk tören Hükümet
Konağı önünde bulunan Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
Törende konuşan Garnizon Komutanı Teğmen Hasan Ali Yıldırım
, "Şehitler, gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Sizler rahat uyuyun biz sizlerin emanetlerini sonsuza kadar koruyacağımıza and içiyoruz." dedi.
Daha sonra törene katılanlar toplu olarak şehitliğe hareket etti.
Törene İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Müftüsü, Garnizon Komutanı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Şehitlikte okunan Kur'anı Kerim'in ardından Seydişehir Müftüsü Adem Bebek
şehitler için dua etti.
Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan
ve Mehmet Tutal
şehitlikte şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.
Protokol Üyeleri son olarak Seydişehir Harp Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği'ni ziyaret etti.