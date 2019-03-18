Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Çanakkale Şehitleri Anıldı

Seydişehir'de Çanakkale Şehitleri Anıldı

18 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Çanakkale Şehitleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Seydişehir'de Çanakkale Şehitleri Anıldı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Çanakkale Şehitleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

İlçede ilk tören Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Törende konuşan Garnizon Komutanı Teğmen Hasan Ali Yıldırım, "Şehitler, gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Sizler rahat uyuyun biz sizlerin emanetlerini sonsuza kadar koruyacağımıza and içiyoruz." dedi.


Daha sonra törene katılanlar toplu olarak şehitliğe hareket etti.

Törene İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Müftüsü, Garnizon Komutanı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitlikte okunan Kur'anı Kerim'in ardından Seydişehir Müftüsü Adem Bebek şehitler için dua etti.


Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Mehmet Tutal şehitlikte şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.

Protokol Üyeleri son olarak Seydişehir Harp Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Konya, Çanakkale, Seydişehir, Güncel
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