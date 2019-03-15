Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Çanakkale Şiirini Güzel Okuma Yarışması

Seydişehir'de Çanakkale Şiirini Güzel Okuma Yarışması

47 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, lise öğrencileri arasında Çanakkale Şiirini Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Seydişehir'de Çanakkale Şiirini Güzel Okuma Yarışması, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, lise öğrencileri arasında Çanakkale Şiirini Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.


Seydişehir Müftülüğü tarafından Şaban Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yarışmada Seydişehir'deki liselerden 12 öğrenci, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiirini en güzel okuyan isim olmak için mücadele verdi.

Seydişehir Merkez Vaizi Ali Akbıyık, yarışmaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "18 Mart Çanakkale zaferinin 104 yıldönümü münasebeti ile düzenlediğimiz milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiirini en güzel okumak için yarıştılar. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, hepsi güzel okudu. Katılan tüm öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum, kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrenciler altın ve para ile ödüllendirilirken, katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Konya, Seydişehir, Çanakkale, Güncel
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