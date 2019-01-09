Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtları Korkutuyor

Seydişehir'de Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtları Korkutuyor

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde de etkili olan soğuk hava, binaların saçaklarında buz sarkıtlarına neden oldu.

Seydişehir'de Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtları Korkutuyor, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde de etkili olan soğuk hava, binaların saçaklarında buz sarkıtlarına neden oldu.


İlçe sakinleri oluşan sarkıtların, hem insanlar hem de araçlar için tehlike oluşturması nedeniyle kendi imkanları ile kırmaya çalışıyor.

Öte yandan oluşan bazı sarkıtların bir metre uzunluğuna olması soğuk havanının şiddetini ortaya koyuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Seydişehir'in Gökçehüyük Mahallesi'nde hava sıcaklığı -23 derece olarak ölçülürken, Konya'nın en soğuk bölgesi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Konya, Seydişehir, Güncel
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