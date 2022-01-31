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Seydişehir'de çocuk festivali başlıyor - Son Dakika

Seydişehir'de çocuk festivali başlıyor

31.01.2022 15:23
Seydişehir'de çocuk festivali başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Çocuk Festivali" 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Çocuk Festivali" 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan yarışmaların, oyunların, çeşitli etkinliklerin ve atölye çalışmalarının yer aldığı festival, 5 gün sürecek.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı yazılı açıklamada, geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde gerçekleştirilen festivale tüm çocukları davet etti.

Bu yıl yeniden düzenlenen festivalin daha dolu ve eğlenceli geçeceğini belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Sürpriz hediyelerimiz ve ikramlarımız olacak. Festivalimizde ebru sanat atölyesi, sıfır atık atölyesi, çömlek sanatı atölyesi ile mas güreşi, satranç, mangala, matrak, mini basketbol, dev jenga oyunları, sek sek yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalimize katılmak isteyen çocuklarımız ve hemşerilerimiz için de her gün iki saat arayla gidiş ve dönüş olmak üzere Milli İrade Meyda servis aracımız hazır bulunacaktır."???????

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Seydişehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Festival, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de çocuk festivali başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir'de çocuk festivali başlıyor - Son Dakika
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