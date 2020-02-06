Seydişehir'de çocuk tiyatrosu sahne aldı - Son Dakika

" Keloğlan'ın Fendi Kralı Yendi" isimli çocuk oyunu Seydişehir'de sahnelendi.

Belediyesi Düğün Salonu'nda iki ayrı seansta Üsküdar Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Keloğlan'ın Fendi, Kralı Yendi" isimli tek perdelik oyuna, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Oyunun yönetmeni Salih Koçak sahne öncesi yaptığı konuşmada, kendilerine imkan sağlayan, Kaymakam Aydın Erdoğan'a, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar'a teşekkür etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu izleyicilerden çokça alkış aldı.