Seydişehir'de çöp konteynırları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için başlattığı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü kokuya ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde tüm mahallelerde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici anti bakteriyel ilaçlarla temizledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekipler tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik hizmetinin yanı sıra Kurban Bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Çevre temizliği ve halk sağlığı için temizliğin en hassas konulardan biri olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tutal, "Kurban bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Bu çalışma ile sadece konteynerlerin temizliği değil, şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu dezenfekte işlemi sağlanıyor." dedi.???????