Seydişehir'de Down Sendromu Günü Yürüyüşü
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.
Seydişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
bando takımı eşliğinde, Özel Seydişehir Derman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katıldığı, "Hayata 1 ritim de siz katar mısınız?", "Sevgi engel tanımaz", "Farkındalık samimiyeti, kardeşliği öğretir", "Sahip olduklarımız tüm dünyaya yeter" dövizleri taşıyan öğrenciler Seyyidharun Bulvarı'nda yürüdü.
İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş ve gösterilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:24 Kaynak: AA
Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor
Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım
Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler
Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek