Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Down Sendromu Günü Yürüyüşü

Seydişehir'de Down Sendromu Günü Yürüyüşü

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Seydişehir'de Down Sendromu Günü Yürüyüşü, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.


Seydişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde, Özel Seydişehir Derman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katıldığı, "Hayata 1 ritim de siz katar mısınız?", "Sevgi engel tanımaz", "Farkındalık samimiyeti, kardeşliği öğretir", "Sahip olduklarımız tüm dünyaya yeter" dövizleri taşıyan öğrenciler Seyyidharun Bulvarı'nda yürüdü.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş ve gösterilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:24 Kaynak: AA

21 Mart, Konya, Seydişehir, Güncel
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