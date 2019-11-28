Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Ebru ve El Sanatları Sergisi açıldı
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Seydişehir'de Ebru ve El Sanatları Sergisi açıldı

6 saat önce

Seydişehir ilçesinde ebru ve el sanatları sergisi açıldı.

Seydişehir'de Ebru ve El Sanatları Sergisi açıldı, System.String[]

Seydişehir ilçesinde ebru ve el sanatları sergisi açıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığı ile devam eden ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) "Seydişehir'de Güvenli Gelecek İçin El Ele Gönül Gönüle Projesi" kapsamında pasta ve yemek yapımı eğitimi ile ebru ve el sanatları kurslarında üretilen ürünler için düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Seydişehir Özel Eğitim uygulama okulundaki programa Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Ağır Ceza Reisi Mehmet Sedat Deveci, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın eşi Gökşen Aydın, daire amirleri, emniyet görevlileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Seydişehir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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