Seydişehir'de ekili araziye düşen yıldırım, yangına neden oldu - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ekili araziye düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Sağanak yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde, arpa ve buğday ekili bir tarlaya yıldırım düştü.
Yıldırım nedeniyle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, kısa süren müdahale sonrası yangını büyümeden söndürdü.
Vatandaşın müdahalesi, yangının diğer ekili tarlalara sıçramasını önledi.
Kaynak: AA
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