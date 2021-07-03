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Seydişehir'de ekili araziye düşen yıldırım, yangına neden oldu - Son Dakika

Seydişehir'de ekili araziye düşen yıldırım, yangına neden oldu

03.07.2021 17:19
Seydişehir'de ekili araziye düşen yıldırım, yangına neden oldu, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ekili araziye düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ekili araziye düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Sağanak yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde, arpa ve buğday ekili bir tarlaya yıldırım düştü.

Yıldırım nedeniyle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, kısa süren müdahale sonrası yangını büyümeden söndürdü.

Vatandaşın müdahalesi, yangının diğer ekili tarlalara sıçramasını önledi.

Seydişehir'de ekili araziye düşen yıldırım, yangına neden oldu
Seydişehir'de ekili araziye düşen yıldırım, yangına neden oldu
Seydişehir'de ekili araziye düşen yıldırım, yangına neden oldu

Seydişehir, Yangın, Konya, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de ekili araziye düşen yıldırım, yangına neden oldu - Son Dakika


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