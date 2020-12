Seydişehir'de engelli öğrenciler meyve fidanı dikti - Son Dakika

Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören engelli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında öğrenim gördükleri okulun bahçesine meyve fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin pandemi kurallarına uygun olarak katıldığı fidan dikim programına, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve engelli öğrenciler ile velileri katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte kiraz, kayısı, şeftali, erik, armut, elma ve ayva fidanlarını toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, engelli bireylerin desteklenmesi halinde toplumda daha fazla yer alarak kendilerini ifade edebildikleri bildirdi.

Engellilerin, özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza attığını ifade eden Tutal, "Engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. İnsanı insan yapan, insanı yücelten hususlar manevi değerlerdir. Engelli bireylerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları her türlü engeli ortadan kaldırmak ve destek sağlamak için yaptığımız çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aydın Erdoğan da engellilerin günlük hayattaki yaşamlarını kolaylaştırmanın, öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Yapmış oldukları program ve farkındalıktan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.