Seydişehir de ev yangını

Seydişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.



Alınan bilgiye göre Seydişehir Alaylar 2 Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



İlk incelemelere göre mutfakta bulunan aspiratörden çıktığı öğrenilen yangına iki itfaiye aracı tarafından müdahale edildiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındı.

Evde yaşayan 2 kişiye ise dumandan etkilenmesi üzerine 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının kesin çıkış sebebine yönelik başlatılan araştırma devam ediyor.