Seydişehir'de ev yangını - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İlçenin Sofuhane Mahallesi 153964 Sokakta bulunan İsmail Dönmez'e ait tek katlı evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında, Dönmez'e ait ev ile bitişiğinde depo olarak kullanılan bölüm kullanılamaz hale geldi.