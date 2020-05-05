Seydişehir'de gıda denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerindeki denetimler ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aralıksız sürdürülen denetimlerde, hijyen kurallarına uyumun kontrol edildiği ve numunelerin alındığı kaydedildi.

Ayrıca işletmelerde Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda eğitim verildiği aktarılan açıklamada, "Tüketicilerimizi özellikle açıkta veya işletme dışında etiketsiz ve ambalajsız olarak satılan gıda maddelerini tüketmemeleri konusunda uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.