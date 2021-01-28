Seydişehir'de gıda maddesi taşıyan tır devrildi - Son Dakika

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tır vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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