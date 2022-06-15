Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Seydişehir 'de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere Seydişehir'den kutsal topraklara giden 30 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA

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