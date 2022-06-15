Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

15.06.2022 13:35
Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere Seydişehir'den kutsal topraklara giden 30 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere Seydişehir'den kutsal topraklara giden 30 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Seyyidharun Veli Camisinde hacı adaylarını uğurlama töreni düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Adem Bebek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara yola çıktı.

Müftü Bebek, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Seydişehir'den bu yıl kutsal topraklara 2 kafile olarak 30 hacı adayının uğurlandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Seydişehir, Hisarcık, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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