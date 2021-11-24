Seydişehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 18 öğrenci, icazetlerini aldı - Son Dakika

Seydişehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 18 öğrenci, icazetlerini aldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, müftülüğe bağlı Yunus Emre Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 85 talebe için icazet töreni düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, müftülüğe bağlı Yunus Emre Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 85 talebe için icazet töreni düzenlendi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen icazet töreninde, hafızlık sınavlarında başarı gösteren 18 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi. Sınavlara hazırlanan 14 öğrenciye ise taç takımı gerçekleştirildi. Programa gelen konuklara hafızlık ile ilgili ilgili videolar izletilirken öğrenciler de şiir okudu, ilahi söyledi. İcazet merasimine, Konya İl Müftüsü Ali Öge, İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Müftüsü Adem Bebek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, çevre ilçelerin müftüleri, din görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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