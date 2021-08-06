Seydişehir'de haşhaş alımları başladı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beyşehir Ajans Amirliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başlandı.

Seydişehir merkezinde ve kırsalında haşhaş üretimi yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini TMO Beyşehir Ajans Amirliğine teslim etmeye başladı.

Bahçelievler Mahallesi çıkışında oluşturulan TMO alım merkezinde üreticilerin haşhaşlarını teslim etmek için zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu ve haşhaş kapsüllerinin baş alım fiyatının 5 lira olduğu öğrenildi.

Morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsüllerinin alım fiyatların uzun yıllardır aynı olduğunu kaydeden haşhaş üreticileri, "Bu yıl biraz daha fiyatlarda zam bekliyorduk. Maalesef önceki yıldaki fiyatlarla alım yapılıyor. Girdi maliyetleri çok yüksek ama yine de üretimden ve TMO hizmetlerinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

TMO, hafta sonu da dahil olmak üzere alımlarının devam edeceğini bildirdi.