Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

08.07.2022 12:20
Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Narkotik Grup Amirliği ekipleri, D.K'nin Stat Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar esrar ile Hint keneviri tohumu, ağaçlarla çevrili arazide ise 176 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Emniyete götürülen D.K'nin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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