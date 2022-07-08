Harekete geçen polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar esrar ile Hint keneviri tohumu, ağaçlarla çevrili arazide ise 176 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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