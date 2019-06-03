Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de hırsızlık
Son Dakika Güncel Haber

Seydişehir'de hırsızlık

51 dakika önce

Seydişehir'de sulama borusu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Seydişehir'de hırsızlık, System.String[]
Seydişehir'de sulama borusu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir dış mahalleleri olan Akçalar, İncesu ve Kesecik mahallelerindeki arazilerde bulunan sulama boruları ve inşaatlardan demir çaldıkları ileri sürülen 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:55 Kaynak: AA
İncesu, Akçalar, Jandarma, Seydişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



87 yaşındaki kadın, iki aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti Türkiye şehitlerini uğurladı Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı Kuzey Kore'nin ABD özel temsilcisini idam ettirdiği iddia edilmişti! Fotoğraf ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]