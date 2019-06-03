Seydişehir'de hırsızlık
51 dakika önce
Seydişehir'de sulama borusu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Seydişehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:55 Kaynak: AA
'de sulama borusu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir dış mahalleleri olan Akçalar
, İncesu
ve Kesecik
mahallelerindeki arazilerde bulunan sulama boruları ve inşaatlardan demir çaldıkları ileri sürülen 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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