Seydişehir'de hız yapan sürücülere 21 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, hız yapan sürücülere 21 bin 700 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yollarda radarla hız denetimi yaptı.

Ekipler, denetim sırasında hız yaptığı tespit edilen 25 araç sürücüsüne 21 bin 700 lira para cezası kesti.

İlçe Emniyet Müdürü kasım Özdemir konuya ilişkin, "Kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının yaşanmaması için radarla hız kontrollerimiz devam edecek. Ekiplerimiz Seydişehir-Konya kara yolu girişinde yaptıkları radarlı hız denetimlerinde 25 aracı kontrol etmiş toplamda 21 Bin 700 lira cezai işlem uygulamıştır. Trafiğin yoğun olduğu yollarımızda hız kontrolleri sürekli yapılırken, sürücülerimiz araç içi mesafe, hijyen ve maske kullanımı noktasında da ekiplerimiz tarafında bilgilendirilmektedir." şeklinde konuştu.