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Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

09.02.2022 16:36
Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emre Tüfekçi idaresindeki 42 ZG 550 plakalı otomobil, Seydişehir - Taraşçı kara yolundaki Dörtyol kavşağında, Ahmet Baldan'ın kullandığı 42 K 3663 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan Rümeysa Tüfekçi ile Seyhan Baldan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Seydişehir, Otomobil, Taraşçı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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