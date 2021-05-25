Seydişehir'de ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, belirlenen program çerçevesinde vardiyalar halinde yürütülen çalışmalarla şehrin merkez ve kırsal mahallelerinde cadde ve sokaklarda, parklar ve yeşil alanlarda sinek, sivrisinek, ağaç ve bitki zararlılarına karşı ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Havaların ısınmasıyla birlikte halk sağlığının korunması amacıyla, ilçe genelinde yıl boyunca sürdürülen ilaçlama çalışmalarının ekipler tarafından düzenli olarak devam ettirildiğini vurgulayan Başkan Tutal, şunları kaydetti:

"Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen vektör canlılara karşı mücadele çalışmalarımızı ekiplerimiz aralıksız sürdürüyor. Bahar aylarında larva, karasinek ve sivrisinekle mücadelesiyle başlayan ilaçlama çalışmalarımız, uçkun ilaçlama çalışmaları ile devam ediyor. İlçe merkezimizde her akşam periyodik olarak 18.00-02.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarımız yapılmaktadır. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha konforlu bir yaşam sürmeleri için vektör canlılar ve uçkun formlu canlılara karşı mücadelemiz yıl boyunca devam edecek. Canlıların larvalarını bıraktıkları dere yatakları, yağmur suyu kanalları ve şehir çeperlerindeki hayvan gübrelerinin biriktirildiği yerlerde kimyasal müdahalelerde bulunuldu."