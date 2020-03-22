Seydişehir'de iş yeri yangını - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında bulunan bir iş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İş yeri sahibi Mustafa K'nin, iş yerini dezenfekte ettirdiği ve yangının bilgisayar, yazıcı gibi elektronik eşyaların olduğu odada çıktığı öğrenildi.