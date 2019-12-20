Seydişehir'de iş yerinde yangın - Son Dakika
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Seydişehir'de iş yerinde yangın

6 saat önce

Seydişehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Seydişehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, gece saatlerinde Seydişehir Pazaryerinde bulunan balıkçı dükkanında meydana geldi.

İş yerinin arka kısmında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının fark edilmesi üzerine hemen itfaiyeye haber verildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seydişehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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