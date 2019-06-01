Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi
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Seydişehir'de Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle camiler ibadete gelenlerle doldu.

Seydişehir'de Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle camiler ibadete gelenlerle doldu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, iftar saatinin ardından vatandaşlarla birlikte teravih namazını Seyidharun Caminde eda etti. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yapıldığı, ilahilerin söylendiği gecede teravih namazı kılındı ardından dualar edildi.

Kadir Gecesinde hemşehrileri ile birlikte bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde duaların edildiğini kaydeden Başkan Tutal, "Bu geceleri fırsat bilmeli ve değerlendirmeliyiz. Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemine hayırlar getirsin" dedi.

Binlerce vatandaşın tarihi Seyid Harun Cami'nde bir araya gelerek eda ettikleri teravih namazının ardından vatandaşlar meydanda toplanarak sohbet edip dualara iştirak etti. Cemaate Seydişehir Belediyesi tarafından çay, bisküvi, lokum, çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:22 Kaynak: İHA
Konya, Kadir Gecesi, Seydişehir, Güncel
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