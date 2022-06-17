Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise m??ahkum yakınlarının görüş anına kadar dinlenebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alanı cezaevi bahçesinde hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin , açılış töreninde, görüşmeye gelen mahkum yakınlarının bekleyebileceği, görüş anına kadar vakitlerini verimli geçirip ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu açıldı - Son Dakika

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