Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu açıldı

17.06.2022 11:16
Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu açıldı

Seydişehir Belediyesi tarafından, Seydişehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesine yaptırılan misafir bekleme salonu, törenle hizmete açıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından, Seydişehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesine yaptırılan misafir bekleme salonu, törenle hizmete açıldı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, açılış töreninde, görüşmeye gelen mahkum yakınlarının bekleyebileceği, görüş anına kadar vakitlerini verimli geçirip ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise m??ahkum yakınlarının görüş anına kadar dinlenebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alanı cezaevi bahçesinde hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca da bekleme salonunun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri misafir bekleme salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Misafir bekleme salonunda kafeterya, mescit, tuvalet, bebek bakım odası ile çevresinde çocuk oyun parkı ve kamelyalar bulunuyor.

YORUMLAR
500
Öğrencilerin karne heyecanı Öğrencilerin karne heyecanı
Kaynak: AA

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Deniz Pişkin, Misafir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:18:45. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement