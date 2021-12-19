Seydişehir'de kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

Seydişehir Antalya kara yolunda etkili kar yağışı sürüyor.

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, Seydişehir Antalya kara yolu üzerindeki bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

İlçede Marangozlar Sanayi kavşağında bölge trafik ekipleri tarafından dün geceden itibaren tırların geçişine izin verilmezken küçük araçlarda zincir ve kar lastiği bulunması halinde geçiş sağlanıyor.

Öte yandan karayolları ekipleri de kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutuyor.

Seydişehir ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken okullar bir gün süreyle tatil edildi.