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Seydişehir'de kavşak ve refüjler renkleniyor

41 dakika önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kavşak, refüj ve park düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

Seydişehir'de kavşak ve refüjler renkleniyor, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kavşak, refüj ve park düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

Seydişehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan yeşil alan ile park ve bahçelere rengarenk çiçekler ekmeye başladı. Belediye bünyesinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilen kadınlar tarafından yürütülen çalışmalarla park ve yeşil alanların bakımının yanı sıra, çiçek ekimine de başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, mevsimlik çiçek dikimi öncesi yeşil alanlardaki çimlerin onarımını tamamlayan ekiplerin, farklı türden çiçeklerin dikimini yaparak kenti farklı renklerle süslediğini belirtti. Başkan Tutal, "Fen İşleri Müdürlüğü bünyemizde toplum yararına çalışan bayanlarımızın kavşak, refüj ve meydanlarda çiçek ekimi tüm hızıyla başladı. Belirli periyotlarla bakımlarının yapılacağı çiçekler, şimdiden görsel bir şölen oluşturuyor. Ekiplerimiz, kentin estetik değerine katkı sağlayacak bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Seyidharun Bulvarı, Milli Egemenlik Caddesi, Tapu Kavşağı, Milli İrade Meydanı ve mevcut parklardaki yeşil alanlarda çiçek dikimi yapan ekiplerimiz, önümüzdeki günlerde geri kalan yerleri tamamlamayı hedefliyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği parklar yapıyoruz"

Seydişehir'de kalıcı çözümler üretmek için sürekli bir arayış içinde olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Merkez ve kırsal mahallelerimizde boş alanların tamamını değerlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği parklar yapıyoruz. Çocuklarımız için oyun grupları kurarak vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin daha da güzelleşmesi adına için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bugünlerde ise refüjlerde ve kavşaklarda yoğun olarak devam eden bir çapalama ve çiçeklendirme çalışmaları için seferber olmuş durumdalar. Parkların temizliği ve parklarda bulunan çiçeklerin bakımı gibi birçok işte görev alan personelimiz hayatın her alanında olduğu gibi park ve bahçe işlerinde de oldukça başarılı. Çalışma arkadaşlarıma yürüttükleri mesailerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:59 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Konya, Seydişehir, Güncel
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