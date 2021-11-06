Seydişehir'de Kızılay tarafından öğrencilere kitap dağıtıldı - Son Dakika

Seydişehir'de Kızılay Şubesi tarafından öğrencilere hikaye ve romandan oluşan 630 kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Çavuş Mahallesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kitap ile çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Merkez ve kırsal mahallerimizde öğretim gören öğrencilerimizin kitap okuma konusundaki hassasiyetleri çok sevindirici. Öğrencilerimizin Seydişehir Kızılay Şubemiz tarafından hazırlanan kitaplarımız öğrencilerimize hediye ettik. Kızılay'a göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

Seydişehir Kızılay Temsilcisi Tevfik Balcı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak ve okuma alışkanlığını kazandırmak amacı ile bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Okumayı sevdirmek amacıyla kırsal mahallemizde ilçe merkezimizde bulunan kitap hediye ettik. Kızılay olarak eğitime her zaman destek olmaya hazırız. Tüm öğrencilerimize eğitim öğretim hayatında başarılar dileriz."ifadesini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Kızılay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.