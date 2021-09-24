Seydişehir'de küçük yazar Başkan Tutal'a kitabını hediye etti - Son Dakika

Seydişehir'de küçük yazar Eda Beyaz, "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabını Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hediye etti.

Farklı illerde yaşayan 18 küçük yazar, 23 Nisan'da başladıkları hikaye yazma projesi kapsamında 4 ay gibi kısa sürede tamamladıkları 18 hikayeden oluşan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" isimli kitapları yayımladı.

Seydişehir Merkez İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eda Beyaz da kendi hikayesinin ve arkadaşlarının da anılarının yer aldığı "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitabını imzalayarak Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a takdim etti.

Beyaz, burada, hikayesinde canlılara merhamet ve onlara duyulan sevgiyi konu edindiğini belirterek, "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitaplarını da bu konu üzerine oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Tutal da çocukların eğitimine yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak küçük yazarın hikayesinin yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Küçük yaşta öğrencilerin yapmış olduğu böylesi bir çalışmanın çok önemli olduğunu aktaran Tutal, şunları kaydetti:

"Kızımızın yapmış olduğu çalışma takdire şayan bir çalışmadır. Bir eğitimci olarak kızımızla gurur duyuyor, her zaman destekçisi olmak için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum. Küçük Yazarımız Eda Beyaz'ın hikayesinde işlediği konu da toplum olarak hassas olduğumuz, önem verdiğimiz bir konudur. Kendisini ayrıca tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum."

Başkan Tutal, küçük yazara göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutlayarak kendisine birçok kitap hediye etti.