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Seydişehir'de "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi" imzalandı - Son Dakika

Seydişehir'de "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi" imzalandı

29.12.2021 11:43
Seydişehir'de "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi" imzalandı

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi" protokolü imzalandı.

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi" protokolü imzalandı.

İlçe Kaymakamlığındaki protokol imza törenine, Seydişehir Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar katıldı.

Pişkin, burada yaptığı açıklamada, belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle hayata geçirdikleri "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi"nin içerik olarak Seydişehir'deki gençlere katkı sağlayacağını belirtti.

Projeyle birlikte gençlerin, milli manevi değerlerin özümsemesini, üreten, ürettiğini geliştirebilen ve yeniliklere açık birer birey olmasını hedeflediklerini aktaran Pişkin, "Sadece maddi kalkınma değil, manevi kalkınmanın da temellerini bu projemiz ile birlikte adımını atıyoruz. Böylesi bir projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Tutal da ortaklaşa yürütülecek proje ile gençlere bilgili, şuurlu, düşünceli, şehir ve medeniyet bilinci aşılayıp milli ve manevi değerler eğitimi verilerek ailesine ve topluma fayda sağlayan, sevgi ve saygıyı benimseyen bireyler yetiştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kibar ise gerçekleştirilen projenin öğrencilerin milli ve manevi değerleri bağlı gençler olarak yetişmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Değerler Eğitimi Projesi, milli eğitim bakanlığı, Seydişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de 'Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi' imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir'de "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi" imzalandı - Son Dakika
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