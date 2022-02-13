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Seydişehir'de "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Seydişehir'de "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Toplantısı" yapıldı

13.02.2022 12:18
Seydişehir'de "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Toplantısı" yapıldı

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen ve ilçedeki lise müdürlerinin de katıldığı toplantıda, projeyle milli ve manevi değerleri özümseyecek, bir medeniyet tasavvuruna, mefkuresine sahip çıkacak bireylerin yetiştirilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

Kaymakam Pişkin, "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi projesini çok önemsiyorum. Bu proje gerek içerik olarak, gerekse de uygulama açısından birçok yönüyle farklılık gösteriyor. Bu sebeple bu projenin başarıya ulaşması için hep birlikte çalışacağız. Gençlerimizin vatanımıza, milletimize ve sosyal çevresine daha hayırlı birer birey olması için, medeniyet kültürümüzü özümsemiş, milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş kültür elçisi olmasını hedefliyoruz. Projenin şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da projeyle 9. ve 10. sınıf lise öğrencilerinin bu eğitimi alacağını belirterek, "Üç yıl geçerli olacak olan bu projemiz kapsamında çeşitli etkinlikler, yarışmalar, seminerler, söyleşiler, akran ilişkilerine yönelik faaliyetlerin yanı sıra ebeveyn eğitimleri de gerçekleştirilecek. İlçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Seydişehir Belediyesi, Seydişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de 'Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir'de "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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