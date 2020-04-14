Seydişehir'de Kur'an kursu öğrencilerine uzaktan eğitim - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Merkez Erkek Kur'an Kursu Hafızlık öğrencilerine uzaktan eğitim veriliyor.

Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınından dolayı okulların tatil edilmesiyle Seydişehir Merkez Kur'an Kursu'nda öğretmenler uzaktan eğitim yaparak eğitime devam ediyor.

İlçe Müftüsü Adem Bebekten, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim temel eğitim alan öğrenciler, bilhassa hafızlık yapanların şimdiye kadar ki vermiş oldukları emek ve gayretlerinin zayi olmaması ve geleceğin hafızları yavrularımızın din eğitiminden bir an olsun uzak kalmamaları için onların her şart ve durumda hizmetindeyiz. Tüm sınıflarımız için ayrı ayrı uzaktan eğitim sınıfları oluşturduk, gün içinde yapmamız gereken dersleri öğrencilerimizin de eksiksiz ve gönüllü olarak, severek katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz. Ezberledikleri sayfalarını yine çeşitli sosyal medya organları ve sanal sınıf aplikasyonları üzerinden dinleyip gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz."