Seydişehir'de LGS'nin yapılacağı okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, ilçede LGS'ye girecek öğrenciler için her türlü hazırlığın yapıldığını bildirdi.

Kibar, yaptığı açıklamada, sınavın güvenli bir şekilde yapılabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığını ifade eden Kibar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz için sınavda 195'i sınav salon görevlisi olmak üzere 332 personel görev alacaktır. Kovid-19 önlemleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce sınav yapılacak tüm okullara toplam 4 bin 046 cerrahi maske ve 96 antiseptik solüsyon dağıtılmıştır. Öğrencilerimize okullarımızın girişlerinde maskeleri verilecek. Ayrıca oluşturulan 23 temassız dezenfektan standında öğrencilerimizin el hijyeni sağlanarak binaya alınacak ve sınav salonlarında bulunan portatif el dezenfektanlarını da kullanabileceklerdir. Öğrencilerimiz sınav sırasında isterlerse maskelerini çıkarabileceklerdir. Okullarımızın tamamı ve sınav salonlarımız dezenfekte edilmiştir."