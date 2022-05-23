Seydişehir'de lise öğrencileri mesire alanında çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Seydişehir'de lise öğrencileri mesire alanında çevre temizliği yaptı

23.05.2022 14:31
Seydişehir'de lise öğrencileri mesire alanında çevre temizliği yaptı

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gökçehüyük Şehit Muhsin Kiremitçi Mesire alanında çevre temizliği yaptı.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gökçehüyük Şehit Muhsin Kiremitçi Mesire alanında çevre temizliği yaptı.

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kültür Elçileri Değerler Eğitimi projesi kapsamında "Temiz, Titiz, Nizami ve İyi Niyet" konusunda Seydişehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde eğitim gören 25 Kültür Elçisi öğrenci, anlamlı bir farkındalığa imza attı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi özümsemesi, medeniyet miraslarımızı benimsemesi ve bilgiden hikmete ulaşabilmesi amacıyla proje kapsamında Seydişehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesindeki Kültür Elçilerimiz Gökçehüyük Şehit Muhsin Kiremitçi Mesire alanımızda çevre temizliği gerçekleştirdi. Projemiz kapsamında diğer okullarda da etkinlikler düzenleniyor. Çevre temizliğine katılan Kültür Elçilerimizi tebrik ediyor, farkındalık etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Seydişehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Seydişehir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de lise öğrencileri mesire alanında çevre temizliği yaptı - Son Dakika


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