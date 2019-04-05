Seydişehir'de Liseliler Paintball Turnuvasında Yarışıyor

Seydişehir ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı Seydişehir Temsilciliği liseler arası paintball turnuvası düzenlendi.

Seydişehir ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı Seydişehir Temsilciliği liseler arası paintball turnuvası düzenlendi.





Açılış atışını yapan TÜGVA Vakfı'nın Seydişehir İlçe Temsilcisi Abdulmuttalip Demirel, "Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp sporu sevdirmek amacı ile değişik bir spor olan paintball turnuvası düzenledik. Seydişehir'de bulunan tüm liselerin katıldığı böyle güzel bir tüm öğrencilerimize başarılar diliyor. Böyle bir etkinlikte kimin kazandığından çok gençlerimizin güzel vakit geçireceklerini ümit ediyorum". dedi





Turnuvanın açılışına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da katıldı.

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