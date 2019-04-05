Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Liseliler Paintball Turnuvasında Yarışıyor

Seydişehir'de Liseliler Paintball Turnuvasında Yarışıyor

2 saat önce

Seydişehir ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı Seydişehir Temsilciliği liseler arası paintball turnuvası düzenlendi.

Seydişehir'de Liseliler Paintball Turnuvasında Yarışıyor, System.String[]
Seydişehir ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı Seydişehir Temsilciliği liseler arası paintball turnuvası düzenlendi.


Açılış atışını yapan TÜGVA Vakfı'nın Seydişehir İlçe Temsilcisi Abdulmuttalip Demirel, "Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp sporu sevdirmek amacı ile değişik bir spor olan paintball turnuvası düzenledik. Seydişehir'de bulunan tüm liselerin katıldığı böyle güzel bir tüm öğrencilerimize başarılar diliyor. Böyle bir etkinlikte kimin kazandığından çok gençlerimizin güzel vakit geçireceklerini ümit ediyorum". dedi


Turnuvanın açılışına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:28 Kaynak: AA

Türkiye, Seydişehir, Güncel
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