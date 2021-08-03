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Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

03.08.2021 14:53
Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde LPG taşıyan tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde LPG taşıyan tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Çaresiz idaresindeki 42 ABG 050 plakalı tanker, Konya-Seydişehir karayolu Çavuş Kavşağında karşı yönden gelen Eyüp Tınaztepe'nin ( 56) kullandığı 35 N 6096 plakalı kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan annesi İsmihan Tınaztepe ( 76) yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Seydişehir, Otomobil, Tanker, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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