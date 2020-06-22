Seydişehir'de maske ve sosyal mesafe kontrolleri - Son Dakika

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede kurdukları denetim noktasında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Atatürk Caddesi üzerine kurulan uygulama noktasında, ekipler geçen araçlardaki bulunan vatandaşları maske kurallarına uyup uymadıkları konusunda kontrol yaptı.

Geçen araçlarda yapılan uygulamada bütün araçlar tek tek durdurularak maske kullanımı ve araç içerisinde oturma düzeninin uygun olup olmadığı kontrol edildi. Maskesiz sürücüler maske takmaları konusunda uyarılarak, maske taktıktan sonra yola devam etmelerine izin verildi.