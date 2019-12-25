Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı

6 saat önce

Seydişehir ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı, System.String[]

Seydişehir ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Belediye düğün salonunda düzenlenen programda, Şehit Fatih Yaşar Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'na giden süreci anlatan Kuvayi Milliye Destanı ve ardından büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo sergilendi, şiirler okundu.


Etkinliğe, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, Siyasi parti Temsilcileri,sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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