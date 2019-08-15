Seydişehir'de Mekik Kelebeği görüldü
1 saat önce
Dünya'da ender görülen, askeri kamuflaj desenli kanatlara sahip Mekik Kelebeği Seydişehir'de görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:35 Kaynak: AA
Dünya'da ender görülen, askeri kamuflaj desenli kanatlara sahip Mekik Kelebeği Seydişehir
'de görüldü.
Seydişehir'de de 12 Ağustos günü Öğretim Görevlisi Mehmet Bakanlar tarafından görüntülenen Mekik Kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı kalabilen ve narin yapısıyla dikkat çeken bir kelebek türü olarak biliniyor.
Yakın zamanda Hawai
Adaları'nda görüntülendiği belirtilen Mekik Kelebeği, Türkiye
'de de geçen sene Bodrum
, Antalya
, Sakarya
, Van
ve İstanbul
'da görüntülendiği öğrenildi.
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