Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Mekik Kelebeği görüldü
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Seydişehir'de Mekik Kelebeği görüldü

1 saat önce

Dünya'da ender görülen, askeri kamuflaj desenli kanatlara sahip Mekik Kelebeği Seydişehir'de görüldü.

Seydişehir'de Mekik Kelebeği görüldü, System.String[]
Dünya'da ender görülen, askeri kamuflaj desenli kanatlara sahip Mekik Kelebeği Seydişehir'de görüldü.
Seydişehir'de de 12 Ağustos günü Öğretim Görevlisi Mehmet Bakanlar tarafından görüntülenen Mekik Kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı kalabilen ve narin yapısıyla dikkat çeken bir kelebek türü olarak biliniyor.
Yakın zamanda Hawai Adaları'nda görüntülendiği belirtilen Mekik Kelebeği, Türkiye'de de geçen sene Bodrum, Antalya, Sakarya, Van ve İstanbul'da görüntülendiği öğrenildi.
Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:35 Kaynak: AA
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