Seydişehir'de mesire alanını su bastı - Son Dakika
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Seydişehir'de mesire alanını su bastı

7 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun yağışlar sonrası Kuğulu Mesire Alanı'nda bulunan Gürlevik su kaynağının taşması nedeniyle mesire alanı sular altında kaldı.

Seydişehir'de mesire alanını su bastı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun yağışlar sonrası Kuğulu Mesire Alanı'nda bulunan Gürlevik su kaynağının taşması nedeniyle mesire alanı sular altında kaldı.

Baharda Suğla Göleti ve Çarşamba kanalı vasıtası ile suları Konya'daki Apa Barajı'na kadar ulaşan Kuğulu Gürlevik kaynağı taştı.

Gürlevik'ten çıkan suyun debisinin artması sonrası Kuğulu'da bulunan su göleti taşarken, içinde yaşayan kuğu ve ördekler de piknik alanı üzerinde yüzmeye başladı.

Seydişehir, Çarşamba, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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