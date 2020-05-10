Seydişehir de Meslek Lisesinde, günde 20 bin maske üretilecek - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Leman Kadir Parıltı Anadolu Lisesi'nde günlük 20 bin maske üretimi yapılacak sistem kuruldu.



Milli Eğitim Bakanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim kapasitesinin harekete geçirilmesi kapsamında Seydişehir Leman Kadir Parıltı Anadolu Lisesi de günlük 20 bin maske üretebilecek sistem kurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Leman Kadir Parıltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günlük 20 bin üretim kapasiteli maske makinesinin kurulumunu tamamlandıklarını belirterek, "Makine temininde bize destek olan İl Müdürümüz Seyit Ali Büyük, Müdür yardımcımız Mustafa Yılmaz ve makineyi üreten Kılıçaslan Meslek Lisesine teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.